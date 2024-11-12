Художник Василий Нестеренко

владимир рябченко

Талантливый художник... Один из немногих, украсивших 21-й век... однако в истории слаб! война началась в 1648 году... именно тогда Хмельницкий был избран гетьманом войска Запорожского... а Переяславская Рада - это не союз Московского царства с войском Запорожским...! Как раз Иван Сирко руливший запорожцами тогда отказался от участия в этом мероприятии... Все имеют право на ошибку, даже одарённые