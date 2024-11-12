Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Художник Василий Нестеренко

Художник Василий Нестеренко

Все знают великих русских художников прошлого, но прямо сейчас с нами живут не менее великие творцы.

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Комментарии
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владимир рябченко
Талантливый художник... Один из немногих, украсивших 21-й век... однако в истории слаб! война началась в 1648 году... именно тогда Хмельницкий был избран гетьманом войска Запорожского... а Переяславская Рада - это не союз Московского царства с войском Запорожским...! Как раз Иван Сирко руливший запорожцами тогда отказался от участия в этом мероприятии... Все имеют право на ошибку, даже одарённые
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1 д.
Галина Дудкевич
Гений!!!Какие прекрасные картины! И исторические  и современные.Очень хорошо, что строят картинную галерею.Такие сокровища надо беречь для народа.
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1 д.

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