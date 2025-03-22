Ольга Торубарова: Этот пост специально для родителей крымских спортсменов- баскетболистов, принимавших участие в самом крупном школьном спортивном проекте страны!!!

Этот пост специально для родителей крымских спортсменов- баскетболистов, принимавших участие в самом крупном школьном спортивном проекте страны!!!В Алуште на Тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» прошёл финал XVIII Всероссийского Чемпионата Школьной … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии