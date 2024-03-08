🟢 Хроники Крымской весны: 8 марта 2014 года У Вечного огня в Гагаринском парке Симферополя на верность народу Крыма присягнули наши защитники – бойцы первого подразделения Вооруженных сил республики.
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🟢 Хроники Крымской весны: 8 марта 2014 года У Вечного огня в Гагаринском парке Симферополя на верность народу Крыма присягнули наши защитники – бойцы первого подразделения Вооруженных сил республики.