В России испытали терминал спутниковой связи

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Завершены испытания вмещающегося в рюкзак терминала связи «Гонец-автономный». Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия по эксплуатации спутниковой системы «Гонец» Андрея Манойло сообщает ТАСС.