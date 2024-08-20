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В России испытали терминал спутниковой связи

В России испытали терминал спутниковой связи

Завершены испытания вмещающегося в рюкзак терминала связи «Гонец-автономный». Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия по эксплуатации спутниковой системы «Гонец» Андрея Манойло сообщает ТАСС.

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