Кролики-бодибилдеры помогут ученым из России совершить прорыв в генной инженерии

ИЗВЕСТИЯ Перспективная разработка может помочь нашим ученым совершить прорыв в генной инженерии. После нескольких сотен попыток российские специалисты смогли скорректировать ДНК кроликов, это поможет менять некоторые характеристики животных, а в перспективе лечить патологии у людей.