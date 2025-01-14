Кролики-бодибилдеры помогут ученым из России совершить прорыв в генной инженерии

ИЗВЕСТИЯ Перспективная разработка может помочь нашим ученым совершить прорыв в генной инженерии. После нескольких сотен попыток российские специалисты смогли скорректировать ДНК кроликов, это поможет менять некоторые характеристики животных, а в перспективе лечить патологии у людей.
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