Вячеслав Мельников: «Зенитовцы не показали в матче со «Спартаком» игры, достойной лидера»

Бывший игрок и главный тренер «Зенита» специально для «Петербургского дневника» прокомментировал матч чемпионов России со своим самым принципиальным соперником В центральном матче 6-го тура чемпионата в Петербурге «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью – 0:0.