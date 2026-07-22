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Парламентская газета

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Повышение пенсионного возраста в РФ предложили отменить

Повышение пенсионного возраста в РФ предложили отменить

Изменения, внесенные в российское законодательство в рамках пенсионной реформы 2018 года, предложили упразднить и вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию, составляющий 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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Комментарии
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Ежкин Кот
Перед выборами попу лизмом занялись...
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1 м.
Taurus Zmei
Нереально, уже было и миллион подписей и их как бы не заметили
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1 м.