Повышение пенсионного возраста в РФ предложили отменить

Изменения, внесенные в российское законодательство в рамках пенсионной реформы 2018 года, предложили упразднить и вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию, составляющий 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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