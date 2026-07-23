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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» предложила 26+16 млн евро за Эль Мала. «Кельн» оценивает своего лучшего бомбардира в 50 млн

«Боруссия» сделала предложение о трансфере  Саида Эль Мала . Как сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер, дортмундский клуб предложил за нападающего « Кельна » 42 миллиона евро: фиксированная часть составляет 26 млн евро, а бонусы – 16 млн.

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