Женщина семь лет хранила тело мужа в морозилке ради пособий

Жительница поселка Свитцер-Виллидж на Аляске Шерил Макдональд-Паскан около семи лет скрывала смерть мужа Росса Паскана, храня его тело в морозильной камере в сарае рядом с домом.
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