Правительство ФРГ отказало инвесторам в компенсации потерь из-за санкций

По данным издания, такая позиция озвучена в ответе правительства Германии на запрос партии «Альтернатива для Германии» «Компенсация потерь или иски о возмещении ущерба в пользу пострадавших инвесторов не планируются», — говорится в ответе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии