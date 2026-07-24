Трамп сменил самолет из-за страха перед Ираном

Президент США Дональд Трамп во время визита в Турцию пересел с подаренного Катаром Boeing 747-8 на старый Air Force One из-за информации секретной службы о якобы готовящемся покушении со стороны проиранских группировок.
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