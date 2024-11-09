Лучшие снимки дикой природы: стали известны победители NBP International Awards 2024

Снимок абсолютного победителя конкурса: тигры в заповеднике Тадоба-Андхари, штат Махараштра, Индия / © Mangesh Ratnakar Desai Победитель в категории «Птицы»: цапля ловит рыбу в озере Юньдан, провинция Фуцзянь, Китай / © Xiaoping Lin Победитель в категории «Пейзажи»: полевые цветы на рассвете, Альто-Параисо, Гояс, Бразилия / © Marcio Cabral Победитель в категории «Приключения на открытом воздухе»: кольцеобразное затмение в районе Монтичелло, штат Юта, США / © Belva Hayden Победитель в категории «Дикая природа»: леопарды в заповеднике Машату, Ботсвана / © Kevin Dooley Победитель в категории «Проделки животных»: корсаки в Симпсон-Спрингс, Долина Черепа, Дагуэй, штат Юта, США / © Brian Clopp Победитель в категории «Искусство в природе»: аэрофотоснимок замерзшего озера в округе Байнгоин, Нагку, Тибет, Китай / © Lei Li Победитель в категории «Полярная страсть»: белухи в Гудзоновом заливе, Черчилл, Манитоба, Канада / © Brett Freliche Победитель в категории «Виды океана»: дельфины у побережья Куэпоса, Коста-Рика / © Cécile Gabillon Победитель в категории «Насекомые»: миграции бабочек-монархов / © Jaime Rojo Высока оценка: бурая медведица с детенышами, национальный парк Катмай, Аляска, США / © Jennifer Smith Высока оценка: полосатые совята, парк Сьюард, Сиэтл, Вашингтон, США / © Glenn Nelson Высока оценка: лентикулярное облако над гаванью Джейсон, остров Южная Георгия в Атлантике / © Ralph Lee Hopkins .