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Юрий Карандин: «Дерби Татарстана – идеальная кубковая сетка для «Ак Барса» на старте»

Юрий Карандин поделился мыслями о борьбе за плей-офф на Востоке. – В начале февраля вы говорили о том, что «Амур» обречен стать аутсайдером кубковой гонки – и, похоже, оказались правы.

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