В Армии России назвали оружие, которое может кардинально повлиять на ход СВО

Инновационное российское лазерное оружие, основанное на принципиально новых физических принципах, успешно прошло испытания и, по мнению Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, способно коренным образом изменить ход боевых действий на Украине.
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