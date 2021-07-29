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Приведший к эвакуации туристов пожар в Мармарисе устроили двое детей

Приведший к эвакуации туристов пожар в Мармарисе устроили двое детей

Ранее сообщалось, что пожар произошел в лесистой местности в районе Мармариса в Мугле. Огонь приближался к населенным пунктам на расстоянии до 100 метров, движение было открыто только в направлении Датча, дорога от Ичмелера до центра была закрыта.

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