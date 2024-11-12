Российский военный рассказал о новой тактике боевиков «Азова» под Торецком В последнее время российские войска освободили значительные территории на Донбассе, включая ряд важных городов.
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Российский военный рассказал о новой тактике боевиков «Азова» под Торецком В последнее время российские войска освободили значительные территории на Донбассе, включая ряд важных городов.
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