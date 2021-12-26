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Вирусолог Альтштейн советует российским туристам менять маски каждые два часа и чаще мыть руки

Вирусолог Альтштейн советует российским туристам менять маски каждые два часа и чаще мыть руки

Вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор призвал российских туристов соблюдать меры предосторожности в поездках, чтобы избежать заражения вирусами, в том числе коронавирусом нового типа.

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