Джейлен Браун объяснил, почему тратит до 700 тысяч долларов в год на здоровье

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун ежегодно тратит около 700 тысяч долларов на здоровье. Он объяснил, что эти расходы связаны с необходимостью поддерживать организм в условиях интенсивного сезона НБА.
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