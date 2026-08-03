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FiNE NEWS

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Джейлен Браун объяснил, почему тратит до 700 тысяч долларов в год на здоровье

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун ежегодно тратит около 700 тысяч долларов на здоровье. Он объяснил, что эти расходы связаны с необходимостью поддерживать организм в условиях интенсивного сезона НБА.

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