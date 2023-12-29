«Удаляем опухоль»: Дава шокировал публику кадрами во время операции

Блогер Давид Манукян не на шутку заставил поклонников волноваться. В социальной сети знаменитость опубликовал тревожный кадр из больницы и сообщил, что накануне Нового года оказался на операционном столе.
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