В Белом доме оскорбили российских чиновников и сравнили с продавцами навоза

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга оскорбил российских чиновников и сравнил их с «довольно хорошими» продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след.