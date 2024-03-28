В Белом доме оскорбили российских чиновников и сравнили с продавцами навоза

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга оскорбил российских чиновников и сравнил их с «довольно хорошими» продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след.
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