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Пол Эбуа официально подписал контракт с «Дертоной»

«Дертона» усилила переднюю линию, подписав контракт с Полом Эбуа. 26-летний форвард (203 см) возвращается в Италию после полугодичного периода в составе французского «Виллербана».

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