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Врач Стародубова посоветовала постящимся заменить оливье на салат из фасоли

Врач Стародубова посоветовала постящимся заменить оливье на салат из фасоли

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала постящимся поставить на новогодний стол салат из фасоли, тунца и помидоров черри вместо оливье, сообщает РИА Новости.

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