Врач Стародубова посоветовала постящимся заменить оливье на салат из фасоли

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала постящимся поставить на новогодний стол салат из фасоли, тунца и помидоров черри вместо оливье, сообщает РИА Новости.
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