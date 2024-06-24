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Неженатый и бездетный Рютте во главе НАТО

Неженатый и бездетный Рютте во главе НАТО

Марк Рютте станет новым генсеком НАТО. Его кандидатуру поддержали все без исключения чл альянса. Назовём вещи своими именами, Рютте - русофоб.

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Комментарии
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Eduard
Чему придурок рад в цырк пришол?
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5 час.
Natalija Osminina
Ни для кого не секрет, что Рютте-гей. Поэтому и русофоб. Но никакого отношения это к решению НАТО воевать на Украине это не имеет. Решение это будет  приниматься на Саммите НАТО с 9 по 11 июля, где американцам  придется решать: какие две выбрать из того множества, что открываются перед ними.  Запланировано у них было две (Джанет Йеллен подсчитав капиталы, сказала, что США смогут потянуть не более двух войн)- Украина и Китай (за отжим китайских рынков). А  их ждет нежданчик-широкомасштабная война на БВ. И потому придется спасать Израиль.  А тут еще до кучи хуситы, КНДР, Куба,  предательство Вьетнама (которому в этой китайской войне отводилась важнейшая роль) и пр.. А тут еще саудиты своим отказом от продления договора, всем показали, что  США-банкрот, поддерживать которого  себе дороже. США  на Саммите примут решение уйти с Украины, переложив почетную обязанность воевать с Россией до последнего европейца- на Рютте. Старого другана Столтенберга  решили вывести из под удара)).  США  выйдут и из НАТО и  из Европы. Позор фиаско нищебродного европейского НАТО ( без США) оставят Рютте
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3 час.

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