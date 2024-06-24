Неженатый и бездетный Рютте во главе НАТО

Natalija Osminina

Ни для кого не секрет, что Рютте-гей. Поэтому и русофоб. Но никакого отношения это к решению НАТО воевать на Украине это не имеет. Решение это будет приниматься на Саммите НАТО с 9 по 11 июля, где американцам придется решать: какие две выбрать из того множества, что открываются перед ними. Запланировано у них было две (Джанет Йеллен подсчитав капиталы, сказала, что США смогут потянуть не более двух войн)- Украина и Китай (за отжим китайских рынков). А их ждет нежданчик-широкомасштабная война на БВ. И потому придется спасать Израиль. А тут еще до кучи хуситы, КНДР, Куба, предательство Вьетнама (которому в этой китайской войне отводилась важнейшая роль) и пр.. А тут еще саудиты своим отказом от продления договора, всем показали, что США-банкрот, поддерживать которого себе дороже. США на Саммите примут решение уйти с Украины, переложив почетную обязанность воевать с Россией до последнего европейца- на Рютте. Старого другана Столтенберга решили вывести из под удара)). США выйдут и из НАТО и из Европы. Позор фиаско нищебродного европейского НАТО ( без США) оставят Рютте