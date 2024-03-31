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Россия в одиночку отменила caнкции против Северной Кореи

Россия в одиночку отменила caнкции против Северной Кореи

"Это вето, господа!" Буржуины в истерике. Наши положили большое вето на продление санкций против Северной Кореи.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Наконец-то наши дипломаты научились говорить: &quot;НЕТ!&quot; 👍👏 А эти уроды, что называют себя &quot;мировым сообществом&quot;, пусть громче визжат, свиньи 🐷 тупорылые. Плевать на их суету тараканью.
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4 час.
ВА
Владимир Амосов
А надо все делать вопреки действиям США. Пусть нервниичат.
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4 час.
АШ
Анатолий Шадрин
По-моему есть один очевидный показатель того, что мы действуем правильно и в собственных интересах - это отрицательная реакция коллективного Запада с США во главе на наши действия. И чем сильнее они злятся, тем правильнее наши действия!
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4 час.

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