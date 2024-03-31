Россия в одиночку отменила caнкции против Северной Кореи

Наконец-то наши дипломаты научились говорить: "НЕТ!" 👍👏 А эти уроды, что называют себя "мировым сообществом", пусть громче визжат, свиньи 🐷 тупорылые. Плевать на их суету тараканью.

АШ

Анатолий Шадрин

По-моему есть один очевидный показатель того, что мы действуем правильно и в собственных интересах - это отрицательная реакция коллективного Запада с США во главе на наши действия. И чем сильнее они злятся, тем правильнее наши действия!