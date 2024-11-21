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Иркутск Сегодня

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Жительница Приангарья вернет в СФР более 400 000 маткапитала

Мать двоих детей из Заларинского района неправомерно использовала материнский капитал. В ноябре 2013 года женщина вложила 408 тысяч рублей маткапитала на покупку квартиры в Усолье, но не оформила жилье в долевую собственность с детьми в течение полугода.

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