Первые кадры ремейка “Иван Васильевич меняет профессию” с Тимуром Батрутди...

Первые кадры ремейка “Иван Васильевич меняет профессию” с Тимуром Батрутдиновым и Демисом КарибидисомТелеканал ТНТ опубликовал первые кадры новогоднего фильма “Иван Васильевич меняет всё!”, который станет переосмыслением культовой советской комедии Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”.
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