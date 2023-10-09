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Первые кадры ремейка “Иван Васильевич меняет профессию” с Тимуром Батрутди...

Первые кадры ремейка “Иван Васильевич меняет профессию” с Тимуром Батрутди...

Первые кадры ремейка “Иван Васильевич меняет профессию” с Тимуром Батрутдиновым и Демисом КарибидисомТелеканал ТНТ опубликовал первые кадры новогоднего фильма “Иван Васильевич меняет всё!”, который станет переосмыслением культовой советской комедии Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”.

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