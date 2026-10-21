Польша на пять лет запретила депутату Львовского областного совета Святославу Шеремете въезд и пребывание в странах Шенгенской зоны.
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