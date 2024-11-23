🦊 В Крыму для диких животных разложили 200 тысяч брикетов от бешенства В лесах региона для профилактики бешенства среди диких животных разложили около 200 тысяч брикетов-приманок с капсулами-вакцинами.
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🦊 В Крыму для диких животных разложили 200 тысяч брикетов от бешенства В лесах региона для профилактики бешенства среди диких животных разложили около 200 тысяч брикетов-приманок с капсулами-вакцинами.