Италия и Албания бредят «русским следом» и кознями Ирана Константин Ольшанский На фото: беспорядки и протесты в Милане (Фото: Sipa USA/ТАСС) Молодежь по всей Европе выходит на улицы из-за цен, низких зарплат и сокращения госрасходов.