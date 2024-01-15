В зоне проведения СВО проходит подготовка штурмовых групп на уникальных полигонах

Особое внимание уделяется организации взаимодействия, связи с командным пунктом, навыкам ведения огня из любого стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных гранатометов, качественному выполнению индивидуальных и групповых нормативов.
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