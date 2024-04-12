СМИ: Администрация Байдена опасается серьезных успехов России в ближайшие недели. Плана "Б" – нет

Американские СМИ взяли анонимное интервью у местных чиновников, которые рассказали, что федеральные власти США абсолютно не готовы к поражению Украины на поле боя, но предполагают, что оно совсем "не за горами".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии