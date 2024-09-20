Барбершоп в Иваново, где работал обвиняемый в теракте в «Крокусе», вернул вывеску

Вывеска появилась в конце лета, но барбершоп пока закрыт.В ивановском поселке Тейково снова появилась вывеска барбершопа, в котором работал Мухаммадсобир Файзов, обвиняемый в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии