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Царьград

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Барбершоп в Иваново, где работал обвиняемый в теракте в «Крокусе», вернул вывеску

Барбершоп в Иваново, где работал обвиняемый в теракте в «Крокусе», вернул вывеску

Вывеска появилась в конце лета, но барбершоп пока закрыт.В ивановском поселке Тейково снова появилась вывеска барбершопа, в котором работал Мухаммадсобир Файзов, обвиняемый в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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