В Омске ищут Дмитрия Вершинина, пропавшего почти два года назад. На тот момент ему был 31 год. Мужчина вышел из гаражного бокса, но домой не пришел.
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В Омске ищут Дмитрия Вершинина, пропавшего почти два года назад. На тот момент ему был 31 год. Мужчина вышел из гаражного бокса, но домой не пришел.