Празднование Дня Победы отменили шесть регионов России – источник

По данным источника, в шести регионах страны отменили празднование Дня Победы. У всех причина одна.Как сообщает Mash, такие решения были приняты, чтобы не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах.
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