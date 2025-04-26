Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили 20-летнего боевика «Правого сектора»*, который сдался в плен ВС РФ, для этого украинские бойцы атаковали группу эвакуации на покровском направлении, сообщил РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер.
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