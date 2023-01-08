Рамзан Кадыров: техника, которую выделяет Запад для Украины – это неоправданная сила, до Киева дойдет всего 15 процентов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о новой порции военной помощи Запада Украине. Кадыров призвал не волноваться после того, как США на днях объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на более трех миллиардов долларов, включая БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS.
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