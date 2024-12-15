Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Светлана
    Получается очень нежно и сочно.Моей семье понравилось.Жарим курицу в тр...
  • Т Н
    Отличный способ! 👍🏻Лук на перо выращ...
  • Т Н
    💯👍🏻Бешамель по повар...

Не рецепт, а золото. Сворачиваем фарш рулетом, охлаждаем и жарим

Не рецепт, а золото. Сворачиваем фарш рулетом, охлаждаем и жарим

Вместо привычных и вкусных котлет мы приготовим более оригинальное блюдо из фарша. Завернем его в рулет с сырной начинкой, немного подморозим, а затем нарежем порциями и обжарим в кляре до золотистой корочки.

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