🎉 Праздники 🎉 🚢День ВМФ 🔬 Всемирный день борьбы с гепатитом 🇷🇺 День Крещения Руси 👨‍💻День PR-специалиста 📆 История 28 июля в разные годы 🔹988 год - День Крещения Руси 🔹1764 год - в Санкт-Петербурге на Васильевском острове заложен каменный Андреевский собор 🔹1851 год - первый снимок солнечного затмения 🔹1858 год - первое использование отпечатков пальцев для идентификации 🔹1923 год - первый волейбольный матч в СССР 🔹1957 год - VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.