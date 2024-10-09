"РУСАЛ" обсуждает обратный выкуп акций на 15 млрд рублей

Совет директоров ПАО “Объединенная компания РУСАЛ” рассмотрел вопрос о об обратном выкупе акций компании на сумму до 15 млрд рублей, компания приступила к предварительной оценке этой возможности для дальнейшего обсуждения в правлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии