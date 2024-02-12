Песня тюменца Максима Щербакова про трусы победила на шоу «Конфетка»

В последнем эпизоде второго сезона шоу «Конфетка» зрители услышали песню 23-летнего Максима Щербакова под названием «Верни трусы», написанную им четыре года назад, во время учебы на первом курсе нефтяного института в Тюмени, передает SM News Тюмень.