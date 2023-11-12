Пятизвездочный отель «выселил» основателя Pink Floyd из-за поддержки ХАМАС

Пятизвездочный отель в Буэнос-Айресе отказался принимать сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса после его резких высказываний в адрес Израиля и поддержки палестинского народа, сообщает газета El Observador.
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