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Пятизвездочный отель «выселил» основателя Pink Floyd из-за поддержки ХАМАС

Пятизвездочный отель в Буэнос-Айресе отказался принимать сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса после его резких высказываний в адрес Израиля и поддержки палестинского народа, сообщает газета El Observador.

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