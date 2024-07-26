26 июля 2024 года с профилактической беседой в рамках ЕДБДД ´Сел в машину - пристегни ремень´, наше дошкольное учреждение по...

26 июля 2024 года с профилактической беседой в рамках ЕДБДД ´Сел в машину - пристегни ремень!´, наше дошкольное учреждение посетил инспектор ДПС ОГАИ УВД Бобруйского ГИК младший лейтенант милиции Матвейчик Андрей Дмитриевич .
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