Финансовый эксперт дала советы россиянам по покупке новогодних подарков

Если купить подарки для близких до последних дат декабря, можно сэкономить и время, и деньги. Начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина рассказала «Известиям» 21 декабря, как избежать лишних трат в праздничный период.
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