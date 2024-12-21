Финансовый эксперт дала советы россиянам по покупке новогодних подарков

Если купить подарки для близких до последних дат декабря, можно сэкономить и время, и деньги. Начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина рассказала «Известиям» 21 декабря, как избежать лишних трат в праздничный период.