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Царьград

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Мужчина заплатил 100 тысяч киллеру, чтобы избавиться от соседки

Мужчина заплатил 100 тысяч киллеру, чтобы избавиться от соседки

Житель Ярославской области за 100 тысяч рублей нанял киллера, чтобы избавиться от соседки.В Ярославской области 50-летний мужчина нанял киллера, чтобы избавиться от своей пожилой соседки.

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