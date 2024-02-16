Экс-игрок "Спартака" Кечинов: главное, чтобы Промеса не экстрадировали

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов поделился размышлениями на тему, насколько повлияет на игрока красно-белых Квинси Промеса факт того, что суд в Амстердаме приговорил его к реальному сроку из-за контрабанды наркотиков.
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