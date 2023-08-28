График работ сорван: Грузия проводит модернизацию штурмовиков Су-25

В июле 2020 года в Грузии стартовала программа восстановления и модернизации авиации. Предполагалось за короткий срок вернуть в строй бипланы Ан-2, УТС L-39, 12 штурмовиков Су-25 (в том числе 2 двухместных), 5 ударных вертолетов Ми-24 (2 Ми-24В и 3 Ми-24П), 4 UH-1 Iroquois (из общего парка в 12 машин).