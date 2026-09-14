Якубович и Безруков появились в первом трейлере фэнтези «Живая книга»: кого сыграли и какой сюжет

Артисты примерили сказочные образы в семейном блокбастере. Сергей Безруков сыграл Илью Муромца Кадр из фильма "Живая книга"Сергей Безруков и Леонид Якубович объединились в новом масштабном проекте для всей семьи.
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