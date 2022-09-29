Володин напомнил о запрете выезда за границу состоящим на воинском учете

Военкоматы признают ошибки в отправке повесток на основании недостоверных учетных данных. Об этом заявил председатель российской Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале обращения граждан по поводу частичной мобилизации.
Военкоматы признают ошибки в отправке повесток на основании недостоверных учетных данных. Об этом заявил председатель российской Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале обращения граждан по поводу частичной мобилизации.
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