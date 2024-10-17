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Что такое Луна Охотника и как суперлуние 17 октября отразится на каждом знаке

Что такое Луна Охотника и как суперлуние 17 октября отразится на каждом знаке

Что такое Луна Охотника и как суперлуние 17 октября отразится на каждом знаке Алёна Юрьева17 октября 2024 года нас ждет удивительное астрономическое событие — Луна Охотника, которая станет самой крупной суперлуной года.

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