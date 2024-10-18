В Великобритании выступили с жесткой критикой "плана победы" киевского режима. Известный в королевстве аналитик Александр Меркурис отметил, что западные страны крайне утомлены постоянными требованиями со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и не намерены выполнять его новые запросы.